Останки тела колумниста Washington Post Джамаля Хашукджи нашли в колодце на территории резиденции посла Саудовской Аравии в саду. Об этом 23 октября сообщил глава турецкой оппозиционной партии «Родина» Догу Перинчек, передает ТАСС.

Перинчек рассказал, что получил эту информацию от источника в службе безопасности Стамбула.

«Власти нашли части тела Хашукджи в колодце в саудовском генконсульстве», — сказал он.

Турецкий политик допустил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит об этом 23 октября, выступая перед парламентом страны.

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