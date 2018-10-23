Неизвестный заложил бомбу в почтовый ящик рядом с домом миллиардера Джорджа Сороса. Об инциденте сообщает The New York Times.

Бомбу обнаружили в ящике дома Сороса в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк, США.

Взрывное устройство обнаружил работник поместья, незамедлительно оповестивший об этом полицию.

По данным издания, саперы устранили опасность, дистанционно уничтожив бомбу.

Сам Сорос, на которого, как утверждают, давно охотятся ультраправые экстремисты, в момент инцидента дома отсутствовал.

Полиция передала расследование дела в ФБР.

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