Неизвестный заложил бомбу в почтовый ящик рядом с домом миллиардера Джорджа Сороса. Об инциденте сообщает The New York Times.
Бомбу обнаружили в ящике дома Сороса в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк, США.
Взрывное устройство обнаружил работник поместья, незамедлительно оповестивший об этом полицию.
По данным издания, саперы устранили опасность, дистанционно уничтожив бомбу.
Сам Сорос, на которого, как утверждают, давно охотятся ультраправые экстремисты, в момент инцидента дома отсутствовал.
Полиция передала расследование дела в ФБР.