США продолжают использовать санкции против Ирана, поскольку считают, что Тегеран разрабатывает ядерное оружие. Об этом заявил в понедельник помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«То, что мы делаем в отношении Ирана, происходит потому, что мы считаем, что иранцы продолжают разрабатывать ядерное оружие, — сказал он. — Мы не думаем, что они стратегически отказались от этого. И то же самое относится к международному терроризму».

«Поэтому американские санкции в этом смысле должны оказать максимальное давление на Тегеран, чтобы он изменил свое поведение», — добавил Болтон.

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