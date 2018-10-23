Летом 2019 года будут опубликованы два неизданных рассказа американского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 1954 года Эрнеста Хемингуэя, передает Газета.ру со ссылкой на Associated Press.

По словам распорядителя литературного наследия писателя Майкла Катакиса, рассказы «Монумент» и «Страна индейцев и армия белых», которые были написаны в 1950-х, войдут в новое издание романа «По ком звонит колокол».

Он добавил, что в специальное издание также войдет рассказ «Комната на стороне сада», который был практически неизвестен среди рядового читателя, пока в 2018 году его не опубликовал журнал Strand Magazine.

Точная дата выхода нового издания романа в данный момент не сообщается.

Minval.az