Аналитики Citi обратили внимание на снижение интереса потребителей к новым iPhone. В частности, пользователи стали реже искать название девайсов через поисковики, передаёт This is Insider.

Эксперты проанализировали поисковой трафик из Google в первый месяц после релиза iPhone. Оказалось, что iPhone XS и iPhone XS Max гуглили гораздо реже, чем все модели айфонов, включаю версию 2012 года. По данным поисковика, самым желанным девайсом как раз оказался iPhone 5, на втором и третьем местах расположились iPhone 6 и 6 Plus и iPhone X и 8/8 Plus соответственно.

Близкими по ажиотажу к айфонам 2018 году оказались iPhone 6s и 6s Plus и iPhone 5s. Эксперты считают, что потребитель охладел к свежим гаджетам из-за минимального количества нововведений и перенасыщения рынка смартфонов.

Аналитики заметили, что выход iPhone XR может поправить ситуацию. Подсчёты были проведены до релиза «бюджетного» айфона на рынок. Девайс, представленный по сниженной цене (749 долларов) и в нескольких цветах корпуса, может вернуть интерес публики к айфонам.

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