Согласно совместному плану Министерства Обороны Азербайджанской Республики и Уполномоченного по правам человека, представители Аппарата омбудсмена посетили инженерно-саперные воинские части и воинские части химической защиты.

Как сообщает МО АР, представители Аппарата омбудсмена Фазаил Гасанов и Мурад Бабаев ознакомились с бытовыми условиями военнослужащих, ситуацией с правами человека, а также ответили на вопросы, интересующие личный состав.

Сотрудники аппарата, осмотрев солдатские казармы, столовые, медпункты, бытовые и другие административные помещения, положительно оценили качество питания военнослужащих и лечебного дела, условия, созданные для плодотворного проведения свободного времени, а также работу, проводимую с личным составом в военно-патриотической и учебно-воспитательной сферах.

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