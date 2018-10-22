На этой неделе из демилитаризованной зоны села Пханмунджом на границе двух стран будет убрано огнестрельное оружие и посты охраны. К такому соглашению в понедельник, 22 октября, пришли представители Северной и Южной Кореи, а также командование ООН, сообщает Reuters.

«Мы обсудили сроки выведения огнестрельного оружия и демонтаж охранных постов, а также способы корректировки количества персонала часовых и проведения совместных инспекций», — говорится в заявлении министерства Южной Кореи.

Отмечается, что три стороны провели второй раунд переговоров в Пханмунджоме, чтобы обсудить пути демилитаризации границы согласно недавнему межкорейскому пакту, подписанному на саммите в прошлом месяце в Пхеньяне.

Страны надеются отвести 11 охранных постов в радиусе 1 км вдоль Военной демаркационной линии на их границе до конца года. Они также планируют вывести все огнестрельное оружие из Объединенной зоны безопасности в Пханмунджоме и сократить до 35 лиц количество сотрудников, которые находятся там.

На встрече в понедельник три стороны договорились об отводе огнестрельного оружия и постов охраны из Объединенной зоны безопасности до четверга. Они планируют провести совместную проверку в течение следующих двух дней, сообщает министерство.

Кроме того, соглашение также включает в себя прекращение «всех враждебных действий» и введение запрета на полеты возле границы.

Возглавляемое США командование ООН осуществляет наблюдение за ситуацией в демилитаризованной зоне с конца военных действий во время войны между обоими Кореями 1950-1953 годов.

Minval.az