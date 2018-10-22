Члены Консервативной партии отвели Терезе Мэй 72 часа на то, чтобы предпринять что-либо для сохранения за собой кресла премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает The Sunday Times.

В частности, консерваторы недовольны тем, как Мэй управляет государством, в том числе процессом по Brexit.

Согласно сообщению, член консервативной партии Джонни Мерсер заявил, что на этой неделе Терезе Мэй может быть вынесен вотум недоверия, поскольку против нее объединились «все крылья партии».

Помимо этого, угроза для Мэй также исходит и от бывшего главы МИД Великобритании Британии Бориса Джонсона.

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