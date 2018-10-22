Депутат парламента Южной Кореи Юн Сан Хен рассказал, что в 2017 году вопреки санкциям Северная Корея приобрела предметы роскоши на сумму в размере $640 млн. Об этом сообщает Reuters.

По словам Хена, на эти покупки приходится 17,8% общего объема импорта из Китая, который составляет $3,7 млрд.

«Ким Чен Ын купил в Китае и в других странах такие товары изысканного вкуса, как гидросамолет, дорогие музыкальные инструменты, новейшие телевизионные системы, автомобили, спиртные напитки, часы, меховые изделия», — отметил Хен.

Он добавил, что большинство этих покупок являются подарками для элиты КНДР.

Minval.az