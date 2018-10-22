Судья Ясамальского районного суда подала в отставку.

Как передает Qafqazinfo, судья Айтян Мирзазаде некоторое время назад подала заявление в Судебно-правовой совет для досрочного прекращения своих полномочий.

На очередном заседании Судебно-правового совета ее заявление будет рассмотрено. Согласно информации, далее А.Мирзазаде будет осуществлять адвокатскую деятельность.

Отметим, что 37-летняя А.Мирзазаде получила степень бакалавра и магистра на юридическом факультете Бакинского государственного университета. С 2005 по 2010 год работала на должности специалиста Центра по работе с муниципалитетами Министерства юстиции и ведущего советника, а в последующие 3 года ведущего советника Главного управления по вопросам законодательства Минюста. Последние 5 лет работала судьей.

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