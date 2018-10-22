Журналисты программы «Украинские сенсации» телеканала «1+1» съездили в гости к экс-президенту Грузии, бывшему главе Одесской области Михаилу Саакашвили, который сейчас проживает в Амстердаме после изгнания с Украины.

Политик рассказал, что не шикует, продукты покупает в местном супермаркете, ходит в спортзал и перемещается по городу на велосипеде. Когда у него и у его семьи возникают финансовые проблемы, Саакашвили не скрывает, что ему помогает мама — Гиули Аласания, которой, к слову, уже 71 год. По данным, распространённым в Сети, она грузинский историк, доктор исторических наук, специалист по средневековой культуре Грузии, тюрколог.

«Она зарабатывает достаточно, чтобы содержать себя, помогать моей жене и сыну, который в Грузии, и иногда даже чуть-чуть помогать мне», — сказал он.

Саакашвили добавил, что коммуналка в Амстердаме ему обходится в 300–350 евро в месяц, а если с уборкой, то сумма достигает и 400 евро.

Minval.az