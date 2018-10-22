23 октября в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, осадков в основном не ожидается. Однако ночью в некоторых местах возможен кратковременный дождь. Утром местами туман, ветер юго-восточный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшероне составит ночью 12-15, днем — 21-24 градуса, в Баку ночью 14-16, днем — 22-24 градуса выше нуля.

Атмосферное давление установится на уровне 762 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 80-90%, днем — 55-60%.

В регионах республики осадков также в основном не ожидается, однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди. Утром местами прогнозируется туман, ветер слабый восточный. Температура воздуха ночью составит 12-17, днем — 22-27 градусов тепла, в горах ночью от пяти до десяти, днем — 15-20 градусов тепла.

Minval.az