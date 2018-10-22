Crocus Group может обратиться в суд в связи с тем, что сотрудница Минфина США предположительно передала изданию BuzzFeed конфиденциальную банковскую информацию компании. «Рассматриваем вопрос подачи судебного иска к тем, кто занимается такой незаконной деятельностью»,— заявил ТАСС адвокат руководителей компании Скотт Балбер. Кто станет фигурантом иска, он не уточнил.

Господин Балбер добавил, что холдинг сотрудничает с федеральными прокурорами США «в вопросах продолжающегося расследования этого проступка». Он напомнил также, что из-за передачи информации в СМИ американские банки закрыли ряд счетов Crocus.

Напомним, издание BuzzFeed ранее сообщило, что спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий дело о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы, изучает денежные переводы между президентом Crocus Group Арасом Агаларовым и вице-президентом Ираклием Кавеладзе. Подозрения господина Мюллера вызвали трансакции в размере $3,3 млн.

После публикации BuzzFeed американский Union Bank закрыл все корпоративные счета компании, а ряд других кредитных организаций отказался сотрудничать с ней. Кавеладзе заявил, что у холдинга нет других счетов в США и он находится «под реальной угрозой прекращения своей деятельности» в стране.

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