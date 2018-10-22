Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что не знает, как был убит саудовский журналист Джамаль Хашукджи в дипмиссии королевства в Стамбуле и где находится его тело.

«Мы не знаем, где находится тело», — приводит AFP слова саудовского министра.

Также аль-Джубейр назвал случившееся «чудовищной ошибкой» и отметил, что наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не был осведомлён об этом убийстве.

Также, по словам министра, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд решил привлечь к ответственности убийц журналиста.

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