После вступления в силу закона о легализации каннабиса, в канадских магазинах скупили всю марихуану в течение нескольких дней. Об этом сообщает Independent.

Очереди из желающих купить наркотик были такие длинные, что полиции пришлось патрулировать места продажи и усмирять тех, кому не хватило.

Руководитель государственной программы по легализации марихуаны Билл Блэр отметил, что страна не смогла удовлетворить спрос населения, а в магазины завезли недостаточно каннабиса.

17 октября в Канаде вступил в силу закон о легализации марихуаны. Канада стала второй страной мира после Уругвая и первой страной «большой семерки», где можно свободно продавать и покупать марихуану.

Minval.az