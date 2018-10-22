Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Как передает Анадолу, об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации главы турецкого государства.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, борьбы с терроризмом, инциденту с Джемалем Хашукджи и текущей ситуации в Сирии.

Эрдоган и Трамп затронули тему юридического процесса по делу пастора американского пастора Эндрю Брансона, а также обсудили сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, включая противодействие террористической организации Фетуллаха Гюлена (FETÖ).

Президенты подтвердили решимость к всесторонней нормализации и дальнейшему развитию отношений между Турцией и США.

Главы государств отметили важность скорейшей реализации дорожной карты по Мюнбичу, указав также на необходимость сохранения перемирия в Идлибе.

Лидеры сошлись во мнении о необходимости прояснения всех аспектов инцидента с саудовским журналистом Джемалем Хашукджи.

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