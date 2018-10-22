В городе Тикри в штате Уттар-Прадеш на севере Индии обезьяны насмерть закидали кирпичами 72-летнего мужчину.

Как сообщает Sky News, мужчина собирал сухие ветки, в то время как группа обезьян начала закидывать его кирпичами с вершины дерева.

В полиции сообщили, что животные собрали кирпичи в соседнем разрушенном здании и принесли их на дерево.

Мужчина скончался в больницы от травм, полученных в результате ударов камней по голове и груди. Брат погибшего сообщил, что обезьяны бросили в мужчину не менее 20 кирпичей.

Отмечается, что местные жители неоднократно жаловались на агрессивное поведение обезьян, однако они являются охраняемым видом.

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