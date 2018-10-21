Источник в саудовском правительстве рассказал, что журналист Джамаль Хашукджи был задушен в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, передает Reuters.
Сообщается, что в ходе ссоры журналисту угрожали и зажали рот, в итоге он погиб от удушения.
Источник в саудовском правительстве рассказал, что журналист Джамаль Хашукджи был задушен в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, передает Reuters.
Сообщается, что в ходе ссоры журналисту угрожали и зажали рот, в итоге он погиб от удушения.
Дата: 2018/10/21 23:28
Раздел: Мир
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