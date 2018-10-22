По меньшей мере 19 человек погибло и 35 получили травмы в результате столкновения двух автобусов в провинции Пенджаб.

Об этом в воскресенье сообщил телеканал Geo TV.

По сведениям телеканала, рейсовый автобус следовал по маршруту Мултан — Дера-Гази-Хан (два крупных населенных пункта в провинции Пенджаб ). Транспортное средство перевозило порядка 70 пассажиров. При подъезде к точке назначения автобус столкнулся с другим пассажирским транспортным средством. Наличие пострадавших во втором автобусе не уточняется.

Minval.az