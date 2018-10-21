​Германия не будет экспортировать вооружения Саудовской Аравии на фоне сохраняющейся неопределенности в деле погибшего журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в поддержку своей партии перед региональными выборами, передает Spiegel. Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что контрактам на поставку вооружения Саудовской Аравии ничего не угрожает.

«Во-первых, мы осуждаем это событие решительным образом», — заявила канцлер. «Во-вторых, есть срочная необходимость прояснить, что случилось. Мы далеки от прояснения этого и привлечения виновных к ответственности. Что касается экспорта вооружений, это невозможно при нынешних обстоятельствах», — подчеркнула Меркель.

Minval.az