В Будапеште (Венгрия) проходит чемпионат мира по вольной, женской и греко-римской борьбе.

Как сообщает «Азериспорт», во второй день мундиаля Азербайджан представляли борцы вольного стиля: трехкратный чемпион Европы Гиорги Эдишеравили (57 кг), трехкратный чемпион мира Гаджи Алиев (65 кг), двукратный чемпион Европы Джабраил Гасанов (79 кг) и экс-чемпион мира и олимпийский чемпион Шариф Шарифов (92 кг). Из них лишь Гасанов сумел выйти в финал, который пройдет завтра.

Джабраил Гасанов был свободен в первом круге. В 1/8 финала он одолел Эфана Рамоса (Пуэрто-Рико) — 14:5. В четвертьфинале соперником Гасанова был Али Шабанов (Беларусь). Джабраил победил со счетом 6:2 и вышел в полуфинал. Гасанов, уступая со счетом 0:3, собрался и победил Эззатоллу Акбари (Иран) — 3:3 и вышел в финал. Соперником Джабраила в финале стал Кайл Дейк (США).

Minval.az