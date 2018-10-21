Власти Саудовской Аравии намерены привлечь к ответственности лиц, действия которых привели к смерти журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом заявил, как передает ТАСС, в воскресенье министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр в интервью телеканалу Fox News.

«Мы намерены установить все факты, и мы намерены наказать тех, кто несет ответственность за это убийство», — сказал министр.

Он добавил, что власти королевства пока не располагают информацией о том, как именно убили журналиста, и где находится его тело.

«Мы выяснили, что он [Хашкаджи] был убит в консульстве, что касается деталей, то мы не знаем, как. Мы не знаем, где находится тело», — сказал министр.

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