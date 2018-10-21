Церемонии крещения двух новейших ударных атомных подлодок класса «Вирджиния» — «Делавэр» и «Вермонт» прошли в субботу на верфях в Ньюпорт-Ньюс (штат Виргиния) и Гротоне (штат Коннектикут), сообщило агентство «Ассошиэйтед пресс».

В ходе церемонии в Ньюпорт-Ньюс супруга бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Джилл Байден разбила бутылку шампанского о борт подлодки «Делавэр». Ее отец служил на флоте во время Второй мировой войны. В порту города Гротон о борт «Вермонта» бутылку шампанского разбила бывший заместитель помощника министра Военно-морских сил США, курировавшая кораблестроительные программы, Глория Вальдес.

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