Виктория Бекхэм проходит восстановительные процедуры в Германии. Об этом стало известно из последней публикации дизайнера в Сети. Жена спортсмена поделилась фотографией, сделанной во время пребывания в лечебном санатории Баден-Бадена. Виктория решила всерьез заняться своим физическим здоровьем, а еще, по слухам, она озаботилась восстановлением душевного равновесия.

Поклонники Бекхэм подозревают, что у неё мог произойти нервный срыв из-за недавних откровений Дэвида, её мужа. Дело в том, что Виктория на протяжении многих лет усердно работала над созданием имиджа идеальной семьи. Она опровергала слухи о трудностях во взаимоотношениях с футболистом и демонстрировала окружающим абсолютную идиллию в семье. А её супруг на днях сделал заявление в интервью о том, что его семейная жизнь не является образцовой.

Слухи о том, что Виктория и Дэвид находятся на грани развода появляются в прессе регулярно, но каждый раз представитель супругов их опровергает. Но на этот раз заговорил сам футболист: «Когда вы женаты столько лет, поддержание брака превращается в тяжелую работу. И со временем становится только все труднее… Именно так все и обстоит у меня с Викторией…»

Говорят, что Виктория была сломлена признанием мужа. Вскоре после этого она легла в клинику, где ходит на SPA-процедуры, дышит горным воздухом, а также, по слухам, посещает кабинет психолога.

Minval.az