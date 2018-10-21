В Москве завершился V Международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева, победителем которого стала российская певица Эльмира Караханова.

Второе место занял представитель Южной Кореи Бьйон Мин Ги, а третье — Руслана Коваль (Украина), передает ТАСС.

Лауреатам также полагаются денежные призы: $25 тыс. за первое, $15 тыс. за второе и $10 тыс. за третье место.

Всего к очному этапу конкурса, который проходил 19-20 октября, были допущены 18 исполнителей из России, Азербайджана, Канады, Китая, Израиля, Испании, Монголии, Молдавии, Турции, Узбекистана, Украины и Южной Кореи.

Напомним, международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева проводится с 2010 года раз в два года среди исполнителей в возрасте от 20 до 35 лет, имеющих специальное музыкальное образование, студентов музыкальных вузов и колледжей.

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