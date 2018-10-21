Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми отверг обвинения Вашингтона в том, что Иран предпринимает попытки вмешательства в американский избирательный процесс. Об этом, как передает ТАСС, говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на официальном сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

По словам Гасеми, «Белый Дом в течение некоторого времени пытается выдвигать обвинения против других стран по конкретным политическим причинам и каждый день добавляет страну в свой выдуманный список».

«Президент США [Дональд Трамп] утверждал, что с того момента, как он занял пост, Иран занят своими внутренними делами и настолько слаб, что не может даже думать о региональных проблемах и только думает о выживании», — сказал представитель иранского МИД. «Тогда как может такая «замкнутая» страна (как говорят официальные лица США) вмешиваться в парламентские выборы США?», — задался вопросом Гасеми.

Представитель МИД подчеркнул, что принципиальная политика Ирана заключается в невмешательстве во внутренние дела других государств.

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