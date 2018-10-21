Международная федерация журналистов (МФЖ) обратилась к руководству Соединенных Штатов и Европейского союза с призывом ввести санкции против Саудовской Аравии за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве страны в Стамбуле.

«Если ЕС и США вводят санкции против России и Венесуэлы, обвиняя их в организованных государством убийствах, почему не предпринимаются никакие действия против Саудовской Аравии. По всему миру выступают защитники прав человека, многие компании и организации уже приняли санкции или бойкотировали мероприятия, проводящиеся в Саудовской Аравии. Теперь должны действовать правительства, у них есть экономические рычаги влияния, дипломатический и международный инструментарий, чтобы найти и привлечь к ответственности убийц и заказчиков преступления», — говорится в заявлении базирующейся в Брюсселе структуры.

В нем также подчеркивается, что Саудовская Аравия «плетет паутину лжи, чтобы скрыть истину в этом деле». «Сама мысль о том, что саудовскому режиму нужно много дней, чтобы установить, что произошло в их собственном консульстве, смехотворна и несостоятельна. Безнаказанность, с которой действуют саудовцы, гротескна, однако она вполне соответствует действиям ведущих мировых правительств, которые повсюду демонстрируют готовность бездействием покрывать Эр-Рияд, защищая свои политические и финансовые интересы», — приводит текст заявления ТАСС.

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