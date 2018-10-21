Бетон предназначался для строительства опоры линии электропередачи и находился в контейнере.



В Японии транспортный вертолет из-за технической неисправности вылил 600 килограмм жидкого бетона на лесной район в префектуре Коти на юго-западном острове Сикоку, сообщает интернет-издание «Корреспондент».

Бетон предназначался для строительства опоры линии электропередачи и находился в контейнере, который на тросах был подвешен к вертолету компании Nishi Nippon AirLine. К месту назначения он летел на высоте 1,4 км. Однако после приземления выяснилось, что крышка емкости по какой-то причине открылась, и бетон вылился на безлюдный район.

В результате происшествия никто не пострадал. Сообщений об ущербе также нет. Но местные власти расценивают случившееся как крайне серьезный инцидент. Его причину становит специальная комиссия.

Minval.az