Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Европейский союз выражает свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям Джамаля Хашукджи и отдает должное памяти этого уважаемого саудовского журналиста, сообщает Интерфакс.

«Мы подтверждаем нашу приверженность свободе прессы и защите журналистов во всем мире», — говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном в субботу в Брюсселе.

В коммюнике отмечается, что, «спустя почти три недели, наконец, появляются факты, подтверждающие, что саудовский журналист Джамаль Хашукджи был убит в помещении генерального консульства Королевства Саудовская Аравия в Стамбуле 2 октября 2018 года».

По словам Ф.Могерини, проясняющиеся обстоятельства смерти саудовского журналиста вызывают глубокую обеспокоенность, в том числе шокирующим нарушением Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и, в частности, ее статьи 55.

Глава Европейской дипломатии подчеркнула, что Европейский союз, как и его партнеры, «настаивает на необходимости продолжения тщательного, надежного и прозрачного расследования, четко разъясняющего обстоятельства убийства и обеспечивающего полную ответственность всех за него».

«Память о Джамале Хашукджи, семья журналиста, а также его друзья заслуживают справедливости», — подчеркнула Ф.Могерини.

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