Людям, пережившим инфаркты, ишемию или инсульты, для максимального продления жизни следует совершать хотя бы минимальные движения каждые двадцать минут.

Как передает РИА Новости, об этом заявили ученые, выступавшие на конгрессе Канадского кардиоваскулярного общества в Торонто.

«Наше исследование показывает, что сердечникам стоит вставать с места каждые 20 минут и следующие семь минут посвящать легкой физической активности. Даже просто периодически вставая и прогуливаясь по комнате, можно сжечь около 770 килокалорий в день, если придерживаться этого графика активности», — рассказывает Айлар Рамади (Ailar Ramadi) из Университета Альберты в Эдмонтоне (Канада).

По статистике ВОЗ, болезни сердца и сосудов, в том числе инфаркты, инсульты и хроническая сердечная недостаточность — главная причина смерти людей во всем мире. Каждый год от них умирают около 17 миллионов человек. Развитие этих болезней прежде всего связано с гипертонией и вызванными ею проблемами в работе сосудов.

Низкий уровень физической активности считается одной из причин учащения сердечных приступов, инфарктов, инсультов, проблем с костями в пожилом возрасте и многих других болезней, связанных с накоплением холестерина и прочих вредных веществ или развитием хронических воспалений. Как показывают наблюдения, даже небольшое повышение уровня физических нагрузок практически в разы понижает шансы развития инфаркта и других проблем с сердцем и сосудами.

Рамади и ее коллеги задумались над тем, какой уровень минимальной физической активности будет полезен для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт и проводящих большую часть времени сидя в кресле или лежа на диване.

Они собрали группу из 132 добровольцев, страдающих от коронарной недостаточности, и проследили за тем, как часто они двигались и что делали. Для этого каждому участнику эксперимента выдали специальные часы-браслеты, следившие за уровнем активности и передававшие данные ученым.

Ученых интересовало, как сильно различается уровень физической активности у сердечников и у тех, кто подобных проблем не испытывает. Наблюдения показали, что люди, страдающие сердечными заболеваниями, действительно двигались не так активно и сжигали на 770 килокалорий меньше, чем их здоровые сверстники.

Это, как считают исследователи, приводило к накоплению в организме холестерина и других вредных жиров. Данные вещества могут откладываться на стенках артерий, что заметно повышает вероятность повторного инфаркта или инсульта.

Избежать подобного можно, если вставать с места каждые 20 минут и прогуливаться по офису, квартире или на природе. В таком случае риск повторного приступа снизится до минимальных значений, уверяют ученые.

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