В десктопной версии Google Chrome появился режим воспроизведения видео из YouTube «картинка в картинке».

Об этом сообщил разработчик браузера Франсуа Бофорт в Google+.

Такой режим теперь доступен на Windows, macOS и Linux. Чтобы включить его, дважды нажмите на видео с YouTube правой кнопкой мыши и выберите команду «картинка в картинке». Тогда вы сможете перейти на любой другой сайт, видео продолжит воспроизводиться. Для воспроизведения видео с другого ресурса нужно установить соответствующее решение.

В начале октября режим «картинка в картинке» появился отдельно в YouTube. Для этого разработчики сайта добавили отдельную иконку на плеере. Эта возможность распространяется только на сайт YouTube.

Minval.az