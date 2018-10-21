Джекпот американской лотереи Mega Millions достиг нового рекорда в истории розыгрышей США и составил 1,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Как уточняет агентство, новый розыгрыш пройдёт 23 октября.
Джекпот американской лотереи Mega Millions достиг нового рекорда в истории розыгрышей США и составил 1,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Как уточняет агентство, новый розыгрыш пройдёт 23 октября.
Дата: 2018/10/21 0:12
Раздел: Мир
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