Джекпот американской лотереи Mega Millions достиг нового рекорда в истории розыгрышей США и составил 1,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Как уточняет агентство, новый розыгрыш пройдёт 23 октября.

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