Дело об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи будет рассмотрено в суде Саудовской Аравии.

Как передает ТАСС, об этом заявил в субботу министр юстиции королевства шейх Валид бен Мухаммед ас-Самаани. Соответствующую запись разместило ведомство на своей странице в Twitter.

По словам министра, инцидент с Хашкаджи произошел «на суверенной территории королевства», а дело журналиста будет рассмотрено в саудовском суде «после завершения всех необходимых процедур».

Ранее власти Саудовской Аравии подтвердили смерть Хашкаджи в результате конфликта с его участием, возникшего в консульстве королевства в Стамбуле. По делу об убийстве арестованы 18 подданных королевства, расследование продолжается. Саудовский монарх подписал указ об увольнении офицеров разведки высокого ранга, в том числе замглавы ведомства генерала Ахмеда Асири.

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