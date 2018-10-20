По меньшей мере семь человек погибли, свыше 20 получили травмы после падения автобуса с моста в реку в северо-восточном индийском штате Ассам, передает в субботу агентство ANI.

Согласно его данным, авария произошла неподалеку от населенных пунктов Гувахати и Макалмуа. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на сложном участке дороги, после чего машина пробила ограждение и упала с моста.

Отмечается, что автобус принадлежит государственной транспортной корпорации. К настоящему времени пострадавшие доставлены в больницы. Другие подробности инцидента не приводятся.

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