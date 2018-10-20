Лучшим аэропортом мира по версии премии Business Traveller Awards 2018 тридцать первый год подряд стал Чанги в Сингапуре, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Евро Пульс».

Амстердамский аэропорт Схипхол занял первое место в номинации «Лучший аэропорт в Европе», а аэропорт Хитроу в Лондоне признан лучшим в мире для любителей шопинга, которые хотят вернуть сумму НДС по системе tax-free.

Среди авиакомпаний выделилась British Airways. Ей досталась победа в трех номинациях: «Лучший перевозчик на короткие расстояния», «Лучшая программа для постоянных клиентов» и «Лучший лаундж» (за зал ожидания в терминале 5 аэропорта Хитроу).

В категории «Лучший лоукостер» победу одержала тоже британская компания Easyjet. Приз в номинации «Лучшая авиакомпания Восточной Европы» достался Аэрофлоту.

Премию Business Traveller Awards вручают ежегодно с 1988 года на основании результатов читательского голосования.

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