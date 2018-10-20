В США 93 женщины подали коллективный иск на Южно-Калифорнийский университет за то, что учреждение годами игнорировало жалобы на домогательства гинеколога Джорджа Тиндалла к пациенткам студенческого медицинского центра, сообщает Associated Press.

Заявительницы утверждают, что Тиндалл приставал к ним во время осмотров и консультаций. По словам одной из пострадавших Даны Лоуи (Dana Loewy), врач изнасиловал ее в 1993 году. Другая девушка — студентка последнего курса Бреннан Хеил (Brennan Heil) — рассказала, что гинеколог домогался ее, когда она пришла к нему на прием после изнасилования. Обе они добавили, что сообщили о случившемся на горячую линию университета, но никакой реакции не последовало.

В ходе расследования выяснилось, что всего с 1988 года на Тиндалла жаловались около 500 студенток и выпускниц. Одни утверждали, что от говорил им грубости и позволял себе расистские реплики, другие — что фотографировал их гениталии, заставлял полностью раздеться и щупал. Сам он свою вину отрицает.

В мае на Тиндалла пожаловались 52 женщины, семь из них подали в суд. Тогда же следствие выяснило, что пострадавших гораздо больше, а учебное заведение замалчивало скандал.

Сейчас Джорджу Тиндаллу 71 год, он проработал гинекологом в университете почти 30 лет и уволился в прошлом году по собственному желанию с выплатой компенсации. Этому предшествовало отстранение его от работы на год из-за очередной жалобы на сексуальное насилие.

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