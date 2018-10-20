Премьер-министр Греции Алексис Ципрас принял в субботу присягу в Президентском дворце в качестве главы МИД, функции которого он теперь выполняет помимо обязанностей главы правительства.

Как передает ТАСС, об этом сообщило греческое государственное телевидение ERT.

17 октября премьер взял на себя обязанности руководителя внешнеполитического ведомства после отставки Никоса Котзиаса. В ближайшее время в МИД Греции пройдет традиционная церемония передачи поста от Котзиаса, который остается депутатом греческого парламента, Ципрасу. После этого политики проведут встречу тет-а-тет.

Перед самым отлетом в Брюссель на саммит ЕС и АСЕМ в минувшую среду Алексис Ципрас возглавил МИД, заявив, что сделал это ради успешного выполнения соглашения с Македонией по изменению государственного наименования этой страны. «Незадолго до моего отлета в Брюссель на саммит ЕС Никос Котзиас сообщил мне о своей отставке с поста министра иностранных дел. С болью в сердце я принял его отставку. Я хочу горячо и искренне поблагодарить его за ценный вклад за эти три с половиной года в повышение геополитической роли страны, за его ценный вклад в наши общие усилия», — сказал тогда глава правительства.

«Я решил взять на себя функции министра иностранных дел, подав одновременно сигнал, что этот выбор свидетельствует о моей решимости сделать все, что в моих силах, чтобы обеспечить успешную реализацию исторического Преспанского соглашения, которое улучшит международные позиции страны», — сказал глава правительства.

Ципрас пояснил, что решение взять на себя обязанности главы МИД должно также сигнализировать его собственному правительству о необходимости придерживаться общей позиции. «Это решение означает мою решимость отныне не терпеть разногласий между любыми членами [кабинета министров] и любой личной стратегии в рамках общенациональной политики страны и в то же время не позволять никому нарушать нормальное продвижение страны к выходу из кризиса, к окончательному выходу из меморандумов [международных кредиторов], которые мучили греческий народ в течение восьми последних лет», — подчеркнул глава правительства.

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