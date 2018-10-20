Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «усыновил» носорога из зоопарка и просит общественность помочь выбрать ему имя.

«Я получил специальную просьбу от зверинца в Ньиредьхазе принять носорога. Я сделал это, но этот процесс идет параллельно с обязанностями «крестного отца», поэтому теперь мы должны дать ему имя», — рассказал Орбан в видео, которое разместил на своей странице в Facebook.

«Я выбрал несколько вариантов, близких мне. Пришло время сделать выбор. На этот раз нам не нужно большинство в две трети голосов», — пошутил Орбан.

Среди вариантов имени молодого носорога, родившегося в зоопарке осенью, Чико, Антионе, Бернардо, Желание, Ножки и Фюлиг Джимми (герой известных венгерских книг).

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