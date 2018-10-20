Двадцать мужчин из города Хаддерсфилд на севере Англии осуждены на сроки от пяти лет до пожизненного заключения за растление несовершеннолетних девочек. Обвинения группе были предъявлены по более чем 120 эпизодам, пишет Би-би-си.

Королевский суд в Лидсе в пятницу снял запрет на публикацию имен осужденных и деталей обвинения. Пока процесс продолжался, судебное предписание запрещало прессе писать о нем.

В общей сложности мужчин приговорили к 221 году заключения. Главарь преступной группы, 35-летний Амир Сингх Даливал по прозвищу «Претос», был приговорен к пожизненному заключению с минимальным сроком в 18 лет.

Речь идет о событиях, произошедших в период между 2004 и 2011 годом в городе Хаддерсфилд графства Западный Йоркшир.

В тот же период похожие преступления происходили еще в нескольких небольших английских городах.

Процесс над мужчинами проходил в три этапа. Суд заслушал показания 15 жертв группы, которым во время совершения преступлений было от 11 до 17 лет. Сейчас всем им уже исполнилось 18.

Мужчины специально искали девочек из неблагополучных семей или сирот и знакомились с ними.

Младшие члены банды проводили много времени в местах, где собиралась молодежь и школьники. Они выделяли интересовавших их девочек из толпы, знакомились с ними и представляли старшим товарищам.

Те начинали общаться с девочками, покупали им алкоголь или давали наркотики. После того как жертва начинала им доверять, начиналось насилие.

Девочек насиловали, возили на «вечеринки», где заставляли вступать в половой контакт с незнакомыми людьми, избивали, если они пытались противостоять банде, и запугивали, чтобы они молчали.

«Они втирались в доверие, а потом с тобой начинали происходить странные вещи. Бежать было невозможно. Это просто происходило. Дома моих родителей разгромили. Меня постоянно били, насиловали», — рассказала на процессе одна из жертв.

Иногда девочек забирали прямо на выходе из школы. В одном из случаев жертву, жившую в приюте, забрали оттуда силой. Другую девочку выбросили из движущегося автомобиля. Банде никто не противостоял. По меньшей мере одна из жертв совершила попытку самоубийства.

Minval.az