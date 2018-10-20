Владелец многомиллиардной компании Mohammed Enterprises Tanzania Ltd Мохаммед Девджи, похищенный в Танзании 11 октября, благополучно вернулся домой, сообщили в компании.

«Я благодарю Аллаха, что я благополучно вернулся домой. Я благодарю всех моих сограждан и людей во всем мире за их молитвы. Я благодарю власти Танзании, включая силы полиции, за работу над моим безопасным возвращением», — говорится в заявлении Девджи, опубликованном в Twitter его компании METL Group.

Вместе с тем, на данный момент подробностей, о том, когда и при каких обстоятельствах был освобожден молодой миллиардер, нет.

Ранее сообщалось, что двое вооруженных мужчин поджидали 43-летнего Девджи на парковке перед фитнес-клубом в городе Дар-эс-Салам. По словам очевидцев, злоумышленники посадили Девджи в свою машину и скрылись, произведя несколько выстрелов в воздух. Мотивы похищения миллиардера не установлены, отмечает РИА Новости.

Minval.az