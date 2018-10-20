Испанская левая партия Podemos подняла вопрос легализации конопли в стране и рассматривает возможность предложить законопроект о регулировании культивации и оборота этого растения, пишет El Pais.

Согласно плану Podemos, государство должно взять на себя ответственность за выдачу лицензий на производство, сбор и продажу урожая.

«Это абсурд, что вы можете приобрести текилу или джин в супермаркете, но конопля незаконна», — заявил лидер Podemos Пабло Иглесиас.

Его предложение также предусматривает частное фермерство, сельскохозяйственные кооперативы, малые и средние сельскохозяйственные операции.

Целью инициативы является изменение действующего закона, который определяет продажу и выращивание конопли незаконными, ограничивает потребление и владение в личных целях.

Испанское медицинское агентство (AEMPS) в настоящее время несет ответственность за разрешение на медицинские продукты из конопли, но только для клиентов в странах, где разрешены соответствующие лекарства.

«Легализация должна осуществляться в основном для медицинского использования и исследований», — говорят в Podemos.

Minval.az