За три года участия российской группировки в боевых действиях в Сирии при её поддержке полностью разгромлены бандформирования ИГИЛ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Всего за время операции уничтожено свыше 87,5 тыс. боевиков, освобождено 1 тыс. 411 населённых пунктов и более 95% территории Сирии», — сообщил С.Шойгу.

Министр также отметил, что в Сирии «освобождены ключевые населённые пункты и деблокированы основные коммуникации».

«В настоящее время сирийские вооружённые силы контролируют территорию, на которой проживает более 90% населения страны», — сказал С.Шойгу.

Minval.az