Парламент Македонии одобрил поправки в Конституцию, подразумевающие переименование страны в республику Северная Македония. Об этом сообщает Reuters.

Из 120 депутатов Собрания Македонии 80 проголосовали за изменения названия страны — решения, которое позволит стране вступить в НАТО и Евросоюз.

В конце сентябре в Македонии прошел референдум о переименовании республики в Северную Македонию. Явка на голосовании составила 36,91% при необходимых законом 50%, референдум был признан несостоявшимся. Из тех, кто принял участие в голосовании 91,46% поддержали переименование страны.

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