Президент США Дональд Трамп сообщил, что предпочёл бы не отменять сделку по продаже вооружения Саудовской Аравии на $110 млрд. Об этом информирует NBC News.

«Я бы предпочёл, чтобы мы не использовали в качестве наказания отмену работы стоимостью $110 млрд», — заявил Трамп.

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии сообщил, что журналист Джамаль Хашукджи погиб в результате конфликта в консульстве в Стамбуле. По его словам, в рамках этого дела были задержаны 18 человек. Все они являются подданными Саудовской Аравии.

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