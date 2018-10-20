Саудовская Аравия подтвердила смерть журналиста Джамаля Хашогги из-за конфликта в консульстве в Турции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление генпрокурора страны.

Саудовские власти решили отправить в отставку сотрудника разведки генерала Ахмеда Ассири и лишить его статуса советника королевского двора. По словам генпрокурора, уволен и советник кронпринца Сауд аль-Кахтани.

По данным саудовских властей, Хашогги был убит в результате конфликта с людьми, которых он встретил в консульстве. При этом не уточняется, кем были эти люди. По данному делу задержаны 18 подданных Саудовской Аравии. Генпрокурор рассказал, что расследование гибели журналиста продолжается.

Ранее 19 октября президент США Дональд Трамп признал, что пропавший саудовский журналист, вероятно, мертв.

Напомним, журналист The Washington Post Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после того, как отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Полиция предполагала, что он был убит на территории консульства. Турецкие специалисты обнаружили в здании улики, указывающие на убийство Хашукджи.

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