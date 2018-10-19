Власти Алжира вынесли официальный запрет на ношение женщинами на работе никаба, головного убора, полностью закрывающего лицо и оставляющего лишь прорези для глаз. Данный запред объясняется тем, что подобные элементы одежды мешают идентификации личности.

Местные наблюдатели пока затрудняются оценить, вызовет ли запрет на ношение никаба в Алжире общественный резонанс, сообщает «Аль-Джазира». При этом не исключается, что решение правительства Алжира может вызвать критику со стороны части консервативно настроенных религиозных организаций и групп населения.

Minval.az