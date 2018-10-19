Apple начала удалять приложения из App Store, которые скрывают от пользователя платный характер подписки. Теперь издатели должны заранее предупредить, что будут снимать деньги за использование сервиса, передаёт Forbes.

Об этом сообщил один из разработчиков, приложение которого было удалено из репозитория. В письме Apple заявила, что программа вводила пользователей в заблуждение. Например, в интерфейсе программы находилась большая кнопка с надписью «Подписаться бесплатно», но ниже было приписано мелким шрифтом: «Через три дня начинает взиматься плата 4,99 доллара в неделю».

Разработчику пришлось переписать программу — теперь в приложение чётко написано, что за использование взимается плата. В ближайшее время Apple удалит все подобные приложения из App Store и потребует от разработчиков «причесать» программу, чтобы чётко соответствовать правилам сервиса.

Minval.az