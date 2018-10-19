Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром на отдельных территориях ожидается моросящий дождь. Прогнозируется южный ветер, который в дневные часы временами усилится.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 15-17, днем 20-25 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 15-17, днем 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление опустится с 766 мм до 762 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана в основном пройдет без осадков, утром на отдельных территориях прогнозируется туман, в некоторых районах ожидается моросящий дождь. Скорость юго-западного ветра в горных территориях временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 11-16, днем 22-27 градусов тепла, в горах ночью ожидается 4-9, днем 15-19 градусов тепла.

Minval.az