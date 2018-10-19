Таможенные органы Азербайджана предотвратили незадекларированный вывоз гражданином России из страны около $15,5 тыс., сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«В ручной клади гражданина России, следовавшего рейсом Баку-Урумчи (Китай), были обнаружены 154 единиц незадекларированных 100-долларовых купюр (общая сумма $15,4 тыс.)», — говорится в сообщении ГТК.

По сообщению ГТК, всего гражданин России пытался вывести из Азербайджана $25,4 тыс., из которых $10 тыс. — задекларировал.

По факту ведется разбирательство.

Minval.az