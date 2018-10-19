Американский президент Дональд Трамп заявил, что пропавший в Турции саудовский журналист Джемаль Хашукджи, по всей видимости, мертв.
Обозреватель американской газеты Washington Post Джемаль Хашукджи, который с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября, после того как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
При этом Трамп сослался на данные разведки. Он отметил, что эта версия уже выглядит убедительной.
Президент США пригрозил виновным серьезными мерами, но, вместе с тем, добавил, что пока еще рано делать окончательные выводы, кто стоит за этим инцидентом.
Американский лидер выступил с этим заявлением после разговора с вице-президентом Майком Помпео, который ранее вернулся из поездки в Саудовскую Аравию и Турцию.